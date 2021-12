In Piemonte a causa del Covid persi quasi seimila euro di spesa a famiglia

Torino (Ansa) – La pandemia ha ridotto i consumi dei piemontesi di quasi 6.000 euro a famiglia rispetto ai livelli pre Covid.

Nello specifico si tratta di 5.724 euro, cifra che colloca la regione al terzo posto, in negativo, dopo Toscana e Molise.

La media nazionale è – 3.951 euro a famiglia.

La stima è dell’ufficio studi di Confesercenti, secondo cui a pesare sul calo sono stati diversi fattori: lockdown, restrizioni ma anche riduzione dei redditi da lavoro, inflazione e incertezza, che portano le famiglie a un tasso di risparmio superiore rispetto a quello dei periodi precedenti alla pandemia.

“La pandemia – sottolinea Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino e provincia – ha avuto un impatto devastante sui consumi delle famiglie. Sommando i cali del 2020 e del 2021, è come se le famiglie avessero perso 2-3 mesi di entrate. E purtroppo i numeri del Piemonte sono di gran lunga peggiori della media nazionale”. Per Banchieri “è necessario adottare misure strutturali per accelerare il recupero, perché dai consumi interni dipende circa il 60% del nostro Pil. La via maestra è quella tributaria: la riforma del fisco deve liberare il più possibile le risorse delle famiglie e alleviare il peso delle imposte sulle imprese”.