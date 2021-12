Incendio in un palazzo vicino a piazza Turati: morta una maestra di musica

Alessandria – Erano circa le nove quando stamane un vasto incendio è divampato in una palazzina con cortile interno nella zona di piazza Turati 16 ad Alessandria. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento. Una densa nube di fumo si è alzata dal palazzo ed è stata notata anche a distanza da diversi cittadini.

A dare l’allarme chiamando il 118 è stata una ragazza che avrebbe dovuto seguire un’ora di lezione di musica.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri e la Croce Verde di Felizzano.

Nell’incendio una donna è morta carbonizzata. Restano ancora ignote le cause che hanno portato alla tragedia.

Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento delle 11:05

Si chiamava Monica Prendin, 55 anni, violinista, maestra di musica e presidente della Tamburvoice music studio & school, la donna che ha perso la vita nell’incendio che si è sviluppato stamane intorno alle nove all’interno di un palazzo in via Arnaldo da Brescia 16, tra piazza Turati e piazza Carducci. La donna, che aveva studiato violino al Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria, era molto conosciuta anche in provincia di Asti per aver insegnato all’Istituto Comprensivo di Montegrosso. Nell’incendio è rimasto ustionato anche un uomo, portato poi all’ospedale “Santi Antonio e Biagio”.

Stando a quanto appreso, quando sono intervenuti i soccorsi per la donna non c’era più niente da fare.