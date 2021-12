Pallacanestro femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia supera anche Bolzano, nona vittoria di fila

Voghera (da Basket Club Castelnuovo Scrivia) – Torna alla vittoria l’Autosped che pur non offrendo una prestazione scintillante regola senza particolari problemi una Pallacanestro Bolzano che, oggettivamente, è apparsa inferiore alla squadra di Zara, restando in partita solo nei primi 10′-15′; va tenuto in debito conto, però, che l’Acciaierie Valbruna attuale non è quella che era stata progettata in estate e che le uscite di Botteghi e Miccio sono state defezioni molto pesanti. Bcc, ancora privo di Bonvecchio, che parte con il ‘solito’ quintetto (Bonasia, De Pasquale, Colli, Rulli e Gatti) mentre coach Pezzi schiera fin dall’avvio la nuova arrivata Guilavogui (buon esordio il suo) unitamente a Kuijt, Santarelli, Pellegrini e Fabbricini; sono le ospiti ad uscire meglio dai blocchi di partenza con le castelnovesi che faticano a trovare fluidità nella metà campo avversaria trovando i primi punti dopo oltre 2′ (Rulli). E’ l’ex Costa e Broni l’unica giraffa a trovare la via del canestro nei primi 5′ , propiziando il primo vantaggio interno del match (6-5); vantaggio che ha vita breve perchè con un 4-0 le altoatesine sorpassano costringendo Zara, per nulla soddisfatta dell’approccio delle sue giocatrici, a chiamare time out. Mossa che sortisce gli effetti sperati perchè con un fulmineo 9-0 l’Autosped sorpassa definitivamente, senza mai più essere ripresa dalle avversarie; prima frazione che si chiude sul 20-15 e secondo quarto che sembra non portare grandi novità visto che per buon 5′ il match non offre sussulti, con il divario tra le due formazioni che resta invariato (26-21). E’ un altro minuto di sospensione del coach castelnovese a dare il via al nuovo allungo delle giraffe che con un 12-3 scavano un primo, importante solco, tra le due squadre (39-24) ed il +15 con cui si va alla pausa lunga (41-26) è un’ottima notizia per la formazione di casa vista la prova in chiaroscuro offerta fino a questo momento. Bolzano prova a rifarsi sotto, trascinata dalla vitalità di Guilavogui e Sasso ma dall’altra parte è D’Angelo a replicare colpo su colpo, cosicchè al 25′ il distacco è invariato (51-36); seconda metà della frazione non particolarmente brillante dal punto di vista del gioco, i due attacchi, d’improvviso, si inceppano ed al 30′ il divario replica quello del quarto precedente (56-41). Squadra di casa che decide di chiudere anzitempo i giochi e con un 7-1 nei primi 90″, propiziato da Colli e Gatti, porta il vantaggio oltre le 20 lunghezze (63-42) infliggendo una sorta di colpo del ko alle altoatesine; passano oltre 4′ prima di vedere un altro canestro, sempre di marca castelnovese, che oltre a valere il nuovo massimo vantaggio interno (+23 65-42), chiude la sfida con un qualche minuto di anticipo visto che le battute finali non modificano lo status quo. Arriva così il nono successo, in dieci partite, per l’Autosped che con questi due punti resta agganciata al treno delle prime della classe oltre a fare un altro, importante, passo in avanti in ottica Coppa Italia.

Autosped Bc Castelnuovo Scrivia – Acciaierie Valbruna Bolzano 72 – 50 (20-15, 41-26, 56-41)

Autosped: D’angelo 14 (4/8, 1/1), Bracco, Rulli 13 (6/11, 0/3), Bonasia 12 (3/4, 2/6), Castagna, De Pasquale 7 (1/4, 1/4), Colli 14 (4/8, 1/3), Bernetti, Cassani, Bassi, Francia 2 (1/1 da 2), Gatti 10 (3/8 da 2). Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 22/45 – Tiri da 3: 5/20 – Tiri Liberi: 13/16 – Rimbalzi: 49 13+36 (Rulli 11) – Assist: 16 (Bonasia 7) – Palle Recuperate: 13 (Rulli 4) – Palle Perse: 18 (Rulli 5)

Acc. Bolzano: Fumagalli 4 (0/3, 0/1), Guilavogui 13 (5/9 da 2), Gottardi, Kuijt 5 (1/4, 1/4), Rossi, Fabbricini 1 (0/1 da 3), Marcello, Sasso 8 (4/5, 0/1), Pellegrini 12 (4/9, 1/4), Santarelli 7 (2/4, 1/4). Allenatore: Pezzi A.

Tiri da 2: 16/39 – Tiri da 3: 3/17 – Tiri Liberi: 9/16 – Rimbalzi: 29 3+26 (Guilavogui 6) – Assist: 11 (Kuijt 6) – Palle Recuperate: 7 (Pellegrini 3) – Palle Perse: 19 (Santarelli 5).