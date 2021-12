Per curare il Covid a Vercelli usano i monoclonali con risultati sorprendenti

Vercelli – Il Covid si può debellare con risultati straordinari grazie agli anticorpi monoclonali utilizzati con successo nel reparto malattie infettive dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Ai colleghi de La Stampa, il primario professor Silvio Barrè (nella foto) ha detto in proposito: “Non c’è stata evoluzione in malattia”. Tuttavia, affinché la cura vada a buon fine, è necessario che la somministrazione avvenga entro pochi giorni dal tampone positivo, e quindi dal riscontro della positività al SarsCov2. Prima, quindi, che il virus arrivi ai polmoni e crei danni. È emerso che una sola dose di anticorpi monoclonali, somministrata al paziente con Covid19 nei primi tre giorni di infezione, in una sola ora riduce di oltre l’80% il rischio di ricovero ospedaliero: non solo evita la malattia severa, quindi la terapia intensiva o addirittura il decesso, ma costa infinitamente meno di un ricovero.