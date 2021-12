Per il maltempo rinviati i campionati di calcio dalla Promozione alla Terza Categoria, si giocheranno Serie D e Eccellenza

Alessandria – A causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Alessandria nei giorni scorsi, la Lega Nazionale Dilettanti del Piemonte e Valle d’Aosta ha deciso il “rinvio dell’attività ufficiale Regionale di Calcio a 11 Maschile e Femminile sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico posta in calendario per Venerdì 10, Sabato 11, Domenica 12 e Lunedì 13 Dicembre 2021, ad eccezione per il Campionato di Eccellenza le cui gare restano in calendario”.

Saltano quindi tutte le gare dalla Promozione alla Terza Categoria. Si giocheranno regolarmente la Serie D e l’Eccllenza.