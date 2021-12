Spacciatore a domicilio si portava dietro il figlio di nove anni come palo

Asti – In tempo di Covid19, durante il quale uscire per far la spesa è rischioso per i contagi, è la spesa on line a farla da padrona. Ormai si ordina qualsiasi cosa via internet e te la portano a casa. Ormai tutti i settori del commercio si stanno convertendo a questa nuova attività e anche gli spacciatori di droga si stanno adeguando. Come quel padre che si portava dietro il figlio di nove anni col compito di avvisarlo se arrivavano i carabinieri o la polizia. La cosa è giunta alle orecchie attente degli uomini delle forze dell’ordine per cui scattavano le indagini da parte degli agenti del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza, insieme alla Squadra mobile della questura, che hanno tratto in arresto sei spacciatori “a domicilio” nel quartiere di Praia. Sono tutti italiani, con diversi precedenti, tra i 20 e i 50 anni. Uno di questi era stato da poco arrestato per reati analoghi. Quattordici le perquisizioni domiciliari, estese anche ad altri indagati, tra cui una donna. Dieci, in totale, i responsabili individuati. Con l’operazione congiunta delle Fiamme Gialle e della questura, chiamata “Linus” è stato smantellato un giro di spaccio che aveva come base Praia per fornire tutta la città e anche altri Comuni della provincia.