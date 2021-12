Da Ufficio Stampa Valenza Teatro: mercoledì 15 dicembre alle 21 al Cinema Sociale di Valenza proiezione del film “Per tutta la vita”

Mercoledì 15 dicembre, ore 21, al Cinema Sociale di Valenza è in programma Per tutta la vita, con un cast d’eccezione: Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Fabio Volo.

Andrea e Paola sono innamoratissimi ma coltivano sogni diversi: lui un figlio, lei un trasferimento di lavoro a Copenhagen; Vito e Sara sono ex coniugi molto arrabbiati l’uno con l’altra, per il dispiacere del figlio Giulio; Edo e Marco sono amici fraterni e fanno tutto in quattro insieme alle rispettive mogli, Giada e Viola: ma Marco e Giada non sanno che Edo e Viola sono amanti. Quando viene dato l’annuncio che un gruppo di coppie, comprese quelle già citate, sono state sposate da un falso prete e dunque i loro matrimoni vengono annullati dalla Sacra Rota, a ognuno viene data la possibilità di rivalutare la promessa reciproca e “confermare o ribaltare il verdetto” emesso in chiesa.

Tutte le proiezioni hanno inizio alle ore 21, la biglietteria apre alle ore 20:30.

Ingresso 6 euro, possibilità di acquistare la CineCard (5 ingressi a 25 euro).

Consigliata la prenotazione: biglietteria@valenzateatro.it – 324.0838829 (mar/ven h16-19).