Incendio questa notte, tra sabato 11 e domenica 12 dicembre, in un capannone della ditta Raee.Man srl, azienda di Sale in via Stramesi che si occupa dello smaltimento dei rifiuti elettronici. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici Arpa e ai Carabinieri, impegnati nel monitoraggio della situazione. A dare informazione dell’accaduto l’amministrazione comunale e la Protezione civile che invitano i residenti a non aprire le finestre nelle prossime ore a scopo precauzionale.