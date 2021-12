Disinformazione di Stato imperante: a Ravanusa l’esplosione non è dovuta al metano ma al Gpl

Ravanusa (Lorenzo Mancini) – Tutti danno la colpa al metano che non esplode, mentre il disastro è stato causato dal Gpl (gas petrolio liquefatto), prodotto dai petrolieri. Il metano non può esplodere per il semplice fatto che è più leggero dell’aria e se ne va, mentre il Gpl sì, perché è più pesante dell’aria, ristagna e scoppia. Ergo, in quella casa c’erano bombole di Gpl, per cui il procuratore della repubblica di Agrigento che conduce le indagini, quando dice che il disastro è dovuto al metano è male informato. E prima di parlare dovrebbe informarsi.

Sabato sera verso e le 20:30 a Ravanusa nell’Agrigentino c’è stata un’esplosione che ha provocato il crollo di sette palazzine. Tre le vittime, sei i dispersi. Secondo le prime informazioni, a fare da innesco potrebbe essere stato anche l’ascensore di una delle abitazioni.

La Procura di Agrigento ha aperto un’indagine per disastro e omicidio colposo, e parla di metano: o sono una manica di ignoranti oppure sono in malafede.

Sic transit gloria mundi.