Eccellenza: l’Acqui batte il Benarzole e avvicina ulteriormente la vetta della classifica

Acqui Terme – Vittoria interna per l’Acqui che, sul sintetico del “Barisone”, ha superato 2-0 il Benarzole. Nella gara valida per la sedicesima di andata del campionato di Eccellenza, i termali allenati da Arturo Merlo sono andati a segno prima con Innocenti e poi con Ivaldi. Un successo che fa salire i bianchi a quota 29 punti, in coabitazione col Chisola e al secondo posto in classifica. La capolista Cuneo, che oggi ha osservato il turno di riposo, è adesso a -4.

Non ha giocato il Castellazzo la sua gara casalinga contro il Rivoli, sfida rinviata a causa delle brutte condizioni del terreno del “Comunale”.