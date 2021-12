Il cordoglio per la maestra di musica morta nell’incendio, il marito: “Monica suona tra gli angeli”

Alessandria (Ansa) – “Trovare un perché è impossibile. Monica suona tra gli angeli col tuo papà. E butta un occhio giù ogni tanto”.

Si rivolge alla moglie morta questa mattina nell’incendio della scuola di musica che dirigeva, su Facebook, Pierpaolo Sobrino, anche lui musicista e consigliere comunale a Castello d’Annone, poco più di 1.800 anime in provincia di Asti, dove la vittima viveva col coniuge. Sul social anche un video della donna che suona il violino e la scritta “Ti amo”.

Tra i tanti messaggi di condoglianze, c’è anche quello del conservatorio “Vivaldi” di Alessandria, dove la vittima si era diplomata. “Partecipiamo al grande dolore della scuola Tamburvoice per la perdita della cara Monica Prendin. Ex nostra allieva, è stata sempre presente alla Maratona musicale che il Conservatorio organizza ogni anno insieme agli istituti della Rete per la Formazione Musicale di Base. La ricordiamo mentre accompagna al pianoforte i suoi studenti, durante una di quelle belle giornate di festa della musica”.