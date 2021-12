JB Monferrato vince tra le mura amiche contro Capo d’Orlando e aggancia il secondo posto in classifica

Casale Monferrato – Ancora una vittoria, la settima di fila, per la JB Monferrato che al Pala Energica Paolo Ferraris ha superato anche Infodrive Capo d’Orlando (97-77), nella gara valevole per il campionato di Serie A2 di pallacanestro.

Con quest’affermazione, i monferrini si stabilizzano ai vertici del Girone Verde, agganciando al secondo posto Udine (però con una partita ancora da recuperare).

La gara inizia nel peggiore dei modi per i ragazzi di coach Valentini, travolti da un parziale di 0-10 nel giro di appena 3′. Ma i piemontesi non si lasciano andare dallo sconforto e con pazienza cominciano a macinare il loro gioco, rimanendo sotto la doppia cifra di svantaggio all’ingresso nel secondo quarto e ribaltandola nettamente prima del rientro negli spogliatoi (54-45).

La Novipiù controlla poi il match per i successivi 20′, allargando lo scarto sul +20 e conservandolo poi fino al termine delle ostilità.

Novipiù JB Monferrato-Infodrive Capo D’Orlando 97-77

(20-28; 34-17; 23-15; 20-17)

JB Monferrato: Sarto 8, Martinoni 9, Okeke 17, Williams 15, Formenti 2, F. Valentini 10, L. Valentini, Leggio 17, Hill-Mais 16, Sirchia ne, Lomele 3. All. A. Valentini

Capo d’Orlando: Mack 24, Telesca, Ellis 6, King 15, Bartoli 11, Poser 2, Laganà 6, Vecerina 10, Diouf, Gori ne, Francesco 3. All. Cardani.