L’Alessandria torna alla vittoria: al “Granillo” poker grigio alla Reggina

Reggio Calabria (Reggina 0 – Alessandria 4) – Dopo due prestazioni incolore, l’Alessandria torna alla vittoria. E lo fa alla grande con un poker fuori casa ai danni della Reggina, match valido per la 17° giornata di andata di Serie B, un risultato figlio di un match sempre in controllo dei piemontesi che non hanno, praticamente, mai subito nulla.

La cronaca.

Moreno Longo per la sfida ai calabresi, mette in difesa Benedetti al posto di Di Gennaro, a centrocampo confermato Milanese, con Ba al suo fianco. In attacco Kolaj al posto di Arrighini. A destra c’è Pierozzi, Mustacchio non è neppure convocato.

Aglietti sceglie il 4-4-2, con Galabinov e Montalto dall’inizio. In difesa i due esterni sono Lakicevic e Di Chiara. A centrocampo i due ex, Bianchi e Bellomo.

Dopo una prima mezz’ora avara di episodi, l’Alessandria passa in vantaggio al 31′ su rigore concesso dal signor Camplone per atterramento di Ba da parte di Loiacono. Dal dischetto va Corazza che realizza.

Al 38′ Kolaj vicino al raddoppio, vola Turati per togliere la palla dal sette.

Al 43′ l’Alessandria sigla il 2-0: Milanese da destra, punizione laterale, in area il colpo di testa di Lunetta, su una uscita a vuoto di Turati.

La prima frazione si chiude sul 2-0.

Nella ripresa stessi ventidue in campo.

All’8′ terzo gol dei grigi: Chiarello da destra, cross teso, Ba tocca a Corazza, libero, che incrocia e infila Turati.

Al 13′ primo cambio nei Grigi: Casarini al posto di un ottimo Ba.

Al 23′ esce Corazza. Al suo posto Arrighini.

Al 23′ dentro anche Bruccini per Chiarello.

Al 32′ bella parata di Pisseri: la prima vera parata dopo 77 minuti, alza sulla traversa la conclusione di Cortinovis.

Al 39′ poker dell’Alessandria: Arrighini prende il tempo a Di Chiara, entra in area da destra, tocca all’indietro per Lunetta che realizza il raddoppio.

Al 45′ esatto l’arbitro fischia la fine del match. L’Alessandria, con questa vittoria, sale a 17 punti e smuove finalmente la propria classifica.

Domenica prossima, al “Mocca”, fischio d’inizio alle 14, arriverà il Parma di Gigi Buffon.

Reggina (4-4-2): Turati; Lakicevic, Loiacono, Regini, Di Chiara; Ricci (6′ st Cortinovis), Bianchi (21’st Laribi), Crisetig, Bellomo (21’st Gavioli); Galabinov (6’st Rivas), Montalto (5′ st Denis). A disp.: Micai, Aglietti, Amione, Stavropoulos, , Laribi, Adjapong, Ejjaki, Liotti. All.: Aglietti

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia (30’st Di Gennaro), Benedetti , Parodi; Pierozzi, Ba (13’st Casarini), Milanese, Lunetta; Chiarello (23’st Bruccini) , Corazza (23’st Arrighini), Kolaj (30’st Palombi). A disp.: Crisanto, Russo, Beghetto, Mantovani, Celesia. All.: Longo

Arbitro: Camplone di Pescara

Gol: pt 31′ Corazza rig, 43′ Lunetta; st 8′ Corazza, 39′ Lunetta

Ammoniti: Ba, Chiarello, Regini, Loiacono, Lunetta, Di Chiara per gioco falloso

Corner: 4-3

Recuperi: 0+0

Note: serata fresca, terreno in condizioni appena praticabili, spettatori 4.000 circa.