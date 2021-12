L’incendio della scuola di musica è stato innescato da una vecchia stufa a legna

Alessandria – Si cerca di ricostruire la dinamica del tragico incidente che ha visto morire tra le fiamme un’insegnante di musica, Monica Prendin di 55 anni, residente in frazione Bordoni di Castello d’Annone, dove suo marito Pier Paolo Sobrino, anche lui musicista e insegnante, è consigliere comunale. Da anni insegnava musica all’Istituto comprensivo di Montegrosso e nella sezione distaccata di Mombercelli. Il rogo è divampato poco dopo le 9 in una delle stanze della sede della scuola di musica Tamburvoice sita in Via Arnaldo da Brescia 16, in un vecchio stabile ristrutturato. Ci sono volute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino al tardo pomeriggio per poter spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero agli appartamenti vicini. Le fiamme non hanno lasciato scampo alla donna che è morta carbonizzata. Il suo corpo è stato trovato vicino ad una delle finestre che si affacciano sul cortile del secondo ingresso, che dà su via Urbano Rattazzi. Tentava la fuga ma le grate in ferro glielo hanno impedito. Secondo le prime ricostruzioni, una parte del tetto sarebbe crollata, forse a causa del peso della neve, e da lì si sarebbe innescato il rogo della vecchia stufa a legna accesa per rompere il freddo di questi giorni di neve. I travi crollati erano di legno molto vecchio e cadendo hanno ribaltato la stufa da cui è uscita la brace che ha innescato l’incendio divampato in pochi secondi. L’allarme è stato dato da un’allieva che ha chiamato il 112 verso le nove.

Ferito il batterista Gianni Bernini, intervenuto per salvarla: è finito in ospedale per le ustioni e sotto choc.