Pallavolo femminile: Alessandria Volley sconfitta con onore dalle torinesi della Lilliput

Alessandria – Al Palacima di Alessandria, match valevole per l’ottava giornata del campionato di serie C femminile, è stata ospite dell’Alessandria Volley la capolista Lilliput di Settimo Torinese, una delle società più blasonate del territorio piemontese e reduce dalla vittoria del campionato di B1 con promozione in A2 alla quale ha dovuto rinunciare prendendo la decisione di ripartire dalla serie C per mancanza di solidità economica.

La cronaca.

Partita piacevole, ben giocata e ricca di buoni spunti offerti da entrambe le contendenti. 3 a 0 il risultato finale a favore del Lilliput che ha così inanellato l’ottavo successo su otto incontri di questa prima fase di campionato con i parziali di 19/25 18/25 21/25. La maggiore esperienza delle avversarie e qualche errore di troppo in fase di ricezione, qualche imprecisione in attacco e soprattutto le battute sbagliate in momenti cruciali sono i fattori che hanno determinato, come nel primo set con 6 battute sbagliate, la differenza di punteggio nei tre set.

La capitana Romina Marku, Arianna Bernagozzi, Melissa Franzin, Martina Ronzi, Alessia Falocco, Elisa Marku, Matilde Furegato, Elisa Serone, Alice Giacomin, Francesca Oberti, Martina Sacco, Giulia Ponzano, Martina Demagistris e Chiara Cazzulo sono le atlete chiamate a difendere i colori locali da coach Marco Ruscigni e dal suo secondo e preparatore atletico Giorgio Oberti.

Primo set giocato su buoni standard, avvio livellato fino al 6 pari seguito da 5 punti consecutivi delle torinesi che hanno determinato il gap che le locali non sono più riuscite a colmare nonostante la frazione sia proseguita con un punto a punto e piccoli allunghi da entrambe le parti.

Grande equilibrio nel terzo set fino al 16 pari seguito da due allunghi delle avversarie con sequenze di 3 e 4 punti consecutivi a proprio favore e frazione che si chiude con un gap di 7 punti. Partenza favorevole alle ragazze del presidente Andrea La Rosa nel terzo set con due buoni allunghi ma riprese e superate dalle torinesi fino a determinare un parziale set di 14 a 22. Nel momento che ai più poteva sembrare un segnale di resa ecco che l’orgoglio porta le alessandrine ad un buon recupero, però purtroppo non sufficiente per vincere il set, vittoria di frazione del Lilliput per 25 a 21 e un 3 a 0 che però non offre segnali negativi per il cammino futuro delle alessandrine.

Prossimi due impegni col Montalto Dora in trasferta e ultima del girone d’andata nel derby col Valenza.