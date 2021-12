Raduno No Vax da tutt’Italia a Torino

Torino (Giulia Giraudo) – Il Fronte No Vax ha indetto a Torino in Piazza Castello un radunoi nazionale. “Torino chiama l’unità d’Italia” si legge nel manifesto che cita come organizzatori il Coordinamento regionale Piemontese No Green Pass. Sono già nove le città che hanno già dato la loro adesione al raduno torinese. Dice al cronista Marco Liccione in rappresentanza dei No Vax torinesi: “Sarà una manifestazione nazionale unitaria dove ogni singola persona che combatte contro il sistema è benvenuta. Dal 18 dicembre partirà una squadra a livello nazionale che lavorerà per combattere contro le ingiustizie attuate nei confronti del popolo”. Tra i nomi degli invitati a partecipare e intervenire dal palco della piazza torinese ci sono alcuni volti noti come il medico sospeso dall’ordine torinese Silvana De Mari che qualche mese fa, aveva organizzato un comizio sotto la sede tornese dell’ordine professionale. Parteciperà alla manifestazione anche l’avvocato Claudio Polacco che quest’estate aveva raccolto migliaia di firme per querelare Mario Draghi e Simone Carabella.