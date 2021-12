Serie D: Derthona battuto in casa dal Sestri Levante

Tortona – Sconfitta interna per l’Hsl Derthona nella sfida valida per la 16° giornata del campionato di Serie D Girone A. Al “Coppi” i leoncelli sono stati superati per 2-1 dal Sestri Levante che è passato grazie alle reti di Mesina, 8′ del primo tempo, e Marquez, 24′ della ripresa. In mezzo i piemontesi avevano trovato il momentaneo pareggio con la rete di Otelè al 10′ del primo tempo. In classifica il Derthona resta dunque fermo a quota 26 punti, ancora comunque in zona playoff.

Il Casale, come già anticipato ieri, non ha giocato la sua sfida all’Asti, match rinviato a causa del terreno del “Palli”, reso impraticabile dalle nevicate dei giorni scorsi.