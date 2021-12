Svolti stamane a Broni i funerali del noto preparatore Emanuele Sabatino

Broni – È stato trovato morto impiccato venerdì nella sua officina a Broni, provincia di Pavia, Emanuele Sabatino (nella foto dalla parte del guidatore) in arte “EmaMotorSport”, divenuto il meccanico più noto sul web d’Italia. Nato a Milano nel 1976, aveva svolto per diversi anni la professione di preparatore di auto sportive con successo, poi era stato colpito da eventi avversi e una crisi alla quale ha fatto seguito il fallimento della sua prima attività.

Aveva tentato di rialzarsi una prima volta cambiando settore, puntando tutto sulle biciclette sportive ed elettriche, ma anche qui ha subito un duro colpo a seguito di un furto perpetrato nel suo locale che lo gettò sul lastrico e per la seconda volta in una profonda crisi economica.

Successivamente si era reinventato, provando a realizzare video tecnici. Inizia con un telefonino legato ad un bastone, ma video dopo video su youtube e Facebook raggiunge nel 2016 un grosso seguito per la sua bravura nel raccontare la tecnica dei motori e delle automobili.

Dal web al grande pubblico della TV, entra nelle grazie di MotorTrend con diversi programmi televisivi “In officina con Ema”, “Cortesie per l’auto”. Aveva scritto anche un libro, il “Manuale di meccanica per invasati di motori”.

Poi la tragedia. Emanuele Sabatino si è suicidato impiccandosi in officina. E questa volta non per problemi economici o legati al suo mondo, ma affettivi. Pare che il colpo di grazia sia arrivato col divorzio e l’affidamento esclusivo dei 3 figli ottenuto dalla consorte.

Sabatino lascia la moglie e 3 figli. Stamane i funerali.