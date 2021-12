È deceduta stamane la mamma di Piercarlo Fabbio

Alessandria – È mancata stamane verso le undici nel suo appartamento di Corso 100 Cannoni, la signora Maria Carbone, 91 anni, mamma di Piercarlo Fabbio ex sindaco di Alessandria. Da tempo non stava bene per una forma di una patologia gastrointestinale. Assistita fino all’ultimo dal figlio Piercarlo è spirata serenamente nel suo letto. Domani, martedì, alle ore 18.30 sarà recitato il rosario in Duomo, mentre il funerale sarà celebrato mercoledì alle 9:30 in Duomo. La redazione di Alessandria Oggi esprime all’amico e collega Fabbio il sentimento del più profondo cordoglio.