Da Ufficio Stampa Agenzia AIPo: Mercoledì 15 dicembre “Giornata della Trasparenza 2021 AIPo – Autorità di bacino”

Mercoledì 15 dicembre, dalle ore 14,30 alle ore 16,30, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e l’Autorità di bacino Distrettuale del fiume Po promuovono congiuntamente la “Giornata della Trasparenza 2021” in collegamento on line (link: https://call.lifesizecloud.com/12811704).

Il programma nel dettaglio.

14,30 – Apertura dei lavori: Aggiornamenti sui nuovi obiettivi in materia di trasparenza amministrativa

14,45 – Tavola rotonda sul tema della Giornata

Coordina:

Luigi Mille, Direttore AIPo

Intervengono:

Irene Priolo – Presidente Comitato di Indirizzo AIPo, Assessore regionale Emilia-Romagna alla difesa del suolo e protezione civile

Meuccio Berselli – Segretario generale Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Elena Marsiglia – Cooperativa “Isola Tre Ponti” – Monticelli d’Ongina (Pc)

E’ previsto l’intervento di un amministratore locale, in attesa di conferma.

16,00 – Domande e considerazioni dei partecipanti

16,15 – Repliche

16,30 – Conclusione dei lavori.