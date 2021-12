Spaccata da Filottica: rubati tutti gli occhiali ordinati per Natale

Alessandria – Ennesima spaccata ad Alessandria. Questa volta ad essere colpito è stato il negozio Filottica in via Vochieri 15, nella zona del centro storico. L’autore della spaccata, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì, è riuscito a razziare tutti i modelli che il titolare del negozio, Marco Massocca, aveva ordinato in vista del Natale.

Il ladro, ripreso dalle telecamere, ha sfondato la porta a calci e dopo aver svuotato il negozio è fuggito sull’auto che aveva lasciato nelle vicinanze. Sul posto è intervenuta la Polizia ma il malvivente era già riuscito a scappare.