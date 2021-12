Tennis: la squadra maschile della Canottieri Casale promossa in A1

Casale Monferrato – Ritorno in Serie A1 per la squadra maschile della Canottieri Casale Monferrato che ieri si è imposta 3-1 in casa del Ferratella Sporting Club, già battuto 4-2 la settimana scorsa in Monferrato.

Alessio Demichelis ha battuto Niccolò Catini (6-2; 6-2), il capitano Marco Bella si è imposto su Giulio Graziotti (6-0; 7-6) e Gregorio Biondolillo ha superato Giorgio Micarelli (6-3; 6-2). Di Giovanni Oradini l’unico punto per la squadra romana.

Il prossimo anno la Canottieri Casale avrà, così, entrambe le squadre, femminile e maschile, nella massima serie del tennis nazionale.