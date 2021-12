Alessandria – Ancora una spaccata in centro ad Alessandria a poche ore da quella avvenuta nel negozio Filottica di via Vochieri. Questa volta ad essere preso di mira è stato il negozio Anfossi dove, intorno alle 22 di ieri sera, ignoti hanno sfondato una ventrata in via Sappa, tra via Migliara e via Chenna, per entrare nel locale e rubare il denaro dalla cassa e alcuni maglioni.