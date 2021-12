Dalla Polizia Ferroviaria di Alessandria: falso tamponamento, denunciate due persone per truffa

Un uomo e una donna italiani, di 41 e 40 anni, sono stati denunciati per truffa in concorso.

Dopo aver inscenato un falso tamponamento della propria auto, hanno preteso, a titolo di risarcimento, 800 euro in contanti. La proprietaria dell’altro veicolo, vittima del raggiro, ha dato nell’immediatezza 200 euro, con la promessa di consegnare la somma rimanente il giorno successivo.

Insospettita sulla dinamica dell’incidente, la signora si è rivolta agli agenti della Polfer di Alessandria che, in collaborazione con la Squadra Mobile della locale Questura, si sono presentati all’appuntamento identificando e denunciando i due per truffa in concorso. I due sono stati trovati in possesso di 600 euro in contanti, attualmente sequestrati per il prosieguo delle indagini.