La moglie sta partorendo all’ospedale e chiama il marito ma lui è morto per il monossido di carbonio

Tortona – Un nigeriano di 46 anni è morto questo pomeriggio verso le sei nel suo appartamento in Corso Pilotti 14, all’altezza del bivio per Garbagna, intossicato dal monossido di carbonio sprigionato dalla stufetta a Gpl. Nel corso del pomeriggio la moglie ricoverata per il parto l’ha chiamato ripetutamente al telefono senza risposta e alla fine ha dato l’allarme. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e una squadra del 118. Sfondata la porta hanno trovato l’uomo ormai cadavere riverso a terra su un materasso, mentre l’alloggio era completamente saturo di monossido di carbonio. L’uomo è morto intossicato, probabilmente mentre stava dormendo. La stanza era chiusa e sono stati gli operatori del soccorso a rilevare con la loro strumentazione la presenza del gas, risultato letale. Il corpo dell’uomo è stato trasportato all’obitorio di Tortona a disposizione dell’autorità giudiziaria. La procura ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità nel malfunzionamento del braciere, che è stato sequestrato e sarà presto sottoposto a una perizia.