Ma come si fa a scrivere che la signora Anna Caruso è morta di Covid19?

Alessandria (Andrea Guenna) – Faccio seguito all’articolo di ieri perché si continua a leggere che la signora Anna Caruso, la Oss di 62 anni (e non 64 come scrive qualcuno) residente ad Acqui Terme, in servizio all’ospedale di Alessandria e sospesa perché si rifiutava di farsi vaccinare, è morta sabato scorso di Covid19 al reparto di rianimazione dell’ospedale di Tortona.

Ho indagato e i miei fidi informatori mi hanno detto che la signora Caruso, pur essendo positiva al Covid, di Covid non è morta e il decesso deve attribuirsi ad altra patologia. Ma, tant’è, i giornali insistono (vedere La Stampa qui a fianco) e allora mi chiedo su quali basi scrivono che è morta di Covid.

La legge prevede infatti che il fascicolo sanitario, la cartella clinica o la documentazione sanitaria di un paziente deceduto possano essere richiesti dai parenti che ne esercitano il diritto riconosciuto.

Non basta, perché il Codice civile all’Art. 536, così come l’Art. 2-terdecies Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato dal D.lgs 101/2018, e il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2866/2008 riconoscono, come soggetti aventi diritto di accesso alla documentazione sanitaria del defunto, gli eredi legittimi del defunto.

Inoltre, secondo il Codice Civile, può richiedere la cartella clinica di un defunto soltanto un suo legittimario e, nello specifico: il coniuge; i figli naturali o adottivi; gli ascendenti (in mancanza dei parenti sopraccitati); i discendenti dei figli naturali o legittimi in mancanza dei figli e del coniuge); gli eredi testamentari, e non La Stampa o Il Piccolo di Alessandria.

Infatti il Codice della privacy consente di accedere ai dati clinici di un defunto a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato oppure per motivi familiari meritevoli di tutela, ritenendo che non sia compromessa la garanzia dei dati personali della persona deceduta.

L’Autorità specifica che l’interessato, cioè il legittimario, ha il diritto ad accedere alla cartella clinica del defunto senza essere tenuto a fornire delle giustificazioni sui motivi di tale richiesta.

A questo punto la domanda è: come hanno fatto certi giornalisti a sapere che la signora Caruso è morta di Covid?

È una domanda che attende risposta.

Noi di Alessandria Oggi sappiamo che non è stato il Covid la causa del decesso.

Attendiamo smentita.