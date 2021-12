Morto ferroviere di Alessandria vittima di un incidente allo scalo merci di Orbassano

Orbassano – Si chiamava Umberto Leone e aveva 61 il macchinista residente a Spinetta Marengo (Alessandria) morto ieri sera verso le dieci in un tragico incidente ferroviario allo scalo merci di Orbassano (Torino). La polizia ferroviaria e gli ispettori dello Spresal indagano sulla dinamica della disgrazia. In queste ore si stanno ascoltando i colleghi della vittima. Secondo una prima ricostruzione dei fatti durante le operazioni di manovra di un treno merci, il macchinista stava compiendo un’inversione dei locomotori ma sarebbe rimasto schiacciato da un convoglio. Inutili i tentativi di salvarlo. I colleghi sono subito accorsi, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Il medico legale ha poi constatato il decesso. La vittima sarebbe andata in pensione tra poche settimane. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorritori del 118, gli agenti di Polizia ferroviaria, personale dell’Asl To3.