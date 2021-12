Alessandria – Dopo le spaccate notturne ai danni di Filottica e Anfossi, ancora una contro Ohana Poke in piazza Garibaldi. Molti i danni mentre i malviventi hanno portato via la cassa. Secondo le prime ricostruzioni la modalità sarebbe sempre la stessa, colpi alla vetrata per sfondarla ed entrare nel locale. Naturalmente nessun residente si è accorto di niente. Intanto la Polizia indaga, ma siamo sempre nell’ultimo filare.