Marocchino condannato a un anno e mezzo per video porno con minorenni

Vercelli – Hicham Karchache, un marocchino di 42 anni domiciliato in città, è stato condannato a una pena di un anno e sei mesi, tre in più di quanto richiesto dal pubblico ministero Michele Paternò durante la discussione. Così ha sentenziato il giudice Enrica Bertolotto. La sentenza ha stabilito anche l’interdizione perpetua da attività di sostegno dei minori e la confisca e distruzione del cellulare dell’uomo dove sono stati trovati decine di filmati di carattere pornografico con protagonisti minorenni. Alcuni erano bambini in pose esplicite o costretti ad atti sessuali. La vicenda era partita da un altro procedimento che si era aperto a Torino dove Karcha era accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie che viveva proprio nel capoluogo piemontese. Gli accertamenti a carico del quarantaduenne avevano portato anche al sequestro del suo telefono cellulare.