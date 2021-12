Ancora spaccate notturne ad “Alessandria-Chicago”

Alessandria – Ancora spaccate notturne in città ai danni di esercizi commerciali. Non si sa se sia la solita banda, ma la dinamica è la stessa. La banda, o le bande, hanno sfondato un vetro del supermercato Crai di Via Milano, sono entrati e hanno portato via la cassa. Meno fortunati i tentativi di sfondamento di due negozi in centro, Cartoservi di Via Bergamo e Corner di Via Modena, per cui non sono riusciti a entrare in quanto i vetri antisfondamento hanno retto. Naturalmente nessuno ha sentito niente e le forze dell’ordine brancolano nel buio.