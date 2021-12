Da Filt – Cgil: importante accordo sindacale con la A&F di Torre Garofoli

Uno nuovo importante accordo sindacale è stato siglato alla A&F, azienda di logistica presente nel territorio alessandrino nell’area Logicor di Torre Garofoli che gestisce le attività dei supermercati IN’S, il quale si aggiunge a quello firmato dalle parti verso la fine dell’anno scorso e che aveva previsto l’assunzione di una trentina di addetti.

L’intesa sottoscritta a Luglio dopo l’approvazione dei lavoratori avvenuta attraverso referendum, prevede un accordo economico di secondo livello in grado di garantire a tutti i dipendenti premi di produzione fino a 2.500 euro annuali.

Inoltre, aspetto ancor più importante, è stata concordata la trasformazione anticipata a tempo indeterminato di 23 contratti a termine.

Bisogna dare atto all’azienda di aver avuto nell’ultimo anno un atteggiamento positivo e responsabile nella gestione della crisi pandemica e della susseguente ripresa economica, scegliendo di consolidare ulteriormente le già buone relazioni sindacali attraverso il potenziamento dell’organico e l’aumento dei salari.

L’accordo è stato siglato, oltre che dalla Filt-Cgil di Alessandria, dal sindacato USB ma non dall’organizzazione Si Cobas, anch’essa presente in azienda.