Durante i lavori bucano i tubi e Valenza resta senz’acqua per tre ore

Valenza – Ci risiamo: Valenza di nuovo senz’acqua nell’arco di dieci giorni. Allora la municipalòizzata dell’acqua aveva dovuto intervenire per un altro guasto nel centro della città dell’oro, stavolta la pressione è diminuita a causa della foratura dei tubi da parte di una ditta che lavorava per l’interramento della fibra ottica. I tecnici della AM sono dovuti intervenire verso le 19:30 all’incrocio tra Corso Dante e Via Melgara per riparare un guasto che da tre ore e mezzo stava progressivamente causando un calo di pressione idrica in tutta la città. Il danno era stato fatto verso le cinque del pomeriggio a causa di una maldestra trivellazione. La zona si è allagata per cui è stato necessario transennarla e togliere l’acqua in Corso Dante per procedere alla riparazione del guasto.