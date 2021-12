Il novese Luca Ubaldeschi al “Festival Grandi Firme a Prato Nevoso”

Cuneo – Il Cuneese e la Liguria, un concentrato di opportunità, un incrocio di territori belli, ricchi, spesso troppo nascosti a loro stessi. Due sistemi economici che si incontrano e talvolta si scontrano. Ruoterà attorno a questo tema il secondo appuntamento della rassegna “Grandi firme a Prato Nevoso” che ha per protagonista Luca Ubaldeschi, novese doc, da tre anni direttore de “Il Secolo XIX” dopo una lunga carriera a “La Stampa” fino a diventarne vicedirettore. Un piemontese del sud che è nato in terre di confine. L’appuntamento è alle 19 al Borgo Stalle Lunghe. Con Ubaldeschi ci sarà Pier Paolo Luciano, caporedattore de “La Repubblica” di Torino. L’incontro sarà anche l’occasione per parlare del ruolo e delle prospettive dell’informazione locale al tempo in cui carta e online offrono sinergie.