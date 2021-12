Sei anni e cinque mesi per avere ripetutamente maltrattato la compagna

Alessandria – La pena è stata durissima ma l’accusa era pesante: maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della compagna minorenne. Le manette sono scattate per Mattia Di Maio, 27 anni di Alessandria, condannato dai giudici alessandrini a 6 anni e 5 mesi di reclusione, così come era stato chiesto dal pubblico ministero. Arrestato lo scorso aprile, si trova attualmente in carcere a Biella. I fatti si riferiscono al periodo tra il 2020 e il 2021, quando i due avevano iniziato la loro relazione durante il lockdown. Per l’accusa la ragazza, che è minorenne e aveva 15 anni, era vittima di violenza da parte del Di Maio che la percuoteva la vittima con pugni e schiaffi, ma anche a bastonate. Quindi la costringeva a subire atti sessuali. Il giovane alessandrino dovrà molto probabilmente affrontare un secondo processo che si dovrebbe svolgere a Torino inerente un’ipotesi di pornografia minorile in riferimento a un rapporto sessuale filmato col cellulare. La pratica è stata stralciata e inviata ai giudici di Torino per competenza territoriale.