Dimentica le chiavi di casa, sale sul balcone ma scivola e precipita da quattro metri morendo sul colpo

Alessandria – Aveva dimenticato le chiavi in casa e non poteva rientrare perché si era chiuso fuori, per cui si è arrampicato sul terrazzo al primo piano di una palazzina di Via Pascoli al quartiere Cristo dove abitava nel tentativo di entrare dalla porta-finestra. Ma qualcosa è andato storto, è scivolato precipitando al suolo da un’altezza di circa quattro metri perdendo la vita. La tragedia è accaduta stamane verso le nove e la vittima è Rabat Ghait, un marocchino di 53 anni. A nulla sono valsi i soccorsi del 118. Gli agenti della questura che sono intervenuti tempestivamente sul posto insieme ai vigili del fuoco e agli uomini del 118, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. In passato la vittima aveva gestito un negozio di frutta e verdura. I vicini lo ricordano come una persona gentile e disponibile. La disgrazia ha profondamente colpito commercianti e residenti della zona.