Alessandria 0 – Parma 2: è bassa cucina la nostra

Alessandria (Marco Viggiano) – Longo schiera il 3-4-2-1 mentre gli ospiti scendono in campo col 3-4-1-2. Per i Grigi, il Mister, rispetto alla squadra che ha vinto rotondo al Granillo, cambia tre elementi, uno per reparto. In difesa c’è Di Gennaro al posto di Benedetti, a centrocampo a sinistra c’è Beghetto mentre davanti Arrighini al posto di Kolaj.

Sul fronte opposto, vista la squalifica di Iachini, sarà Giuseppe Carrillo a guidare il Parma dalla panchina. L’unico cambio tra gli ospiti è quello di Benedyczak al posto di Tutino in attacco. Gli incontri tra i Grigi e i Ducali in serie B sono stati 20 in tutto, 6 vittorie a testa e 8 pareggi. C’è il sole ad Alessandria e i gradi sono 5: meglio di niente. Dopo un avvio tattico i Grigi provano a spingere e con Milanese all’8’ sfiora il gol ma la sfera termina a lato. Dopo dieci minuti di cinema, durante il quale l’Alessandria ha mostrato quei pochi muscoli che ha nel disperato tentativo di intimidire l’avversario, ovviamente senza riuscirvi, gli emiliani capiscono che possono farsi un boccone dei mandrogni e spingono sull’acceleratore. Si fanno vivi in area e al 12’ Benedyczak a provare un tiro ma è alto. Stanno prendendo le misure: l’hanno capito tutti meno i Grigi. Al 15’ e al 18’ è Inglese per il Parma a assestare i primi colpi con un’incursione sulla trequarti e poi con un’entrata in area su cross di Rispoli. Gli ospiti capiscono che l’Alessandria è vulnerabile al centro e allora continua con Inglese che al 26’, sfruttando la sponda aerea di Benedyczak, va in gol. Ma è fuorigioco.

Da quel momento il Parma, sornione ma fortissimo, tesse la sua tela e dopo tre minuti, al 31’, va in gol con Vazquez che raccoglie una respinta di Pisseri e segna con una finta.

Uno a zero e palla al centro.

I nostri reagiscono come possono ma non fanno paura a nessuno, tanto meno a Buffon che al 39’ blocca in souplesse un bel tiro di Parodi. Ma ci vuole altro.

E al 42′ arriva il raddoppio: Pisseri regala la palla a Inglese con un rinvio corto. Inglese tira in porta ma la sfera è deviata da Benedyczak che spiazza il portiere mandrogno ed è 2 a zero.

E palla al centro.

La ripresa vede tra i padroni di casa Chiarello rilevato da Kolaj, Arrighini da Casarini e Corazza da Marconi. Ma la musica non cambia.

L’Alessandria è sfilacciata, gioca male, non conclude niente, mentre il Parma gestisce agevolmente il vantaggio.

Al 67’ Prestia si fa male ed è sostituito da Mantovani mentre Beghetto, sano come un pesce, è rilevato da Mustacchio.

Buffon da parte sua si oppone alle striminzite incursioni mandrogne fino al 76 quando il portierone azzurro si deve esibire in una parata da cinema per neutralizzare un bel colpo di testa di Marconi da un paio di metri.

A un quarto d’ora dalla fine i padroni di casa si svegliano ma è troppo tardi e, comunque, è il Parma a sfiorare il tris all’88′ Con Brunetta che spara al limite dell’area e sfiora il palo.

Alessandria (3-4-2-1): Pisseri, Prestia (Mantovani 68′), Di Gennaro, Parodi, Pierozzi, Ba, Milanese, Beghetto (Mustacchio 68′), Corazza (Marconi al 46′), Chiarello (Kolai al 46′), Arrighini (Casarini al 46′).

Allenatore: Longo.

Parma (3-4-1-2): Buffon, Osorio, Danilo, Cobbaut, Rispoli, Sohm (Juric 78′), Schiattarella (Brunetta 78′), Vezquez, Del Prato, Benedyczak (Bonny 55′), Inglese.

Allenatore: Iachini.

Gol: Vazquez al 31′; Benedyczak al 42′