Comuni consorziati e 5Valli in rotta di collisione e il Cda della 5Valli si dimette in blocco

Tortona – Dopo le dimissioni di martedì del Cda della società “5Valli” che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in 37 Comuni tra Val Borbera, Valle Scrivia, val Curone e Val Grue, dimissioni in massa che fanno seguito a quelle della presidente Patrizia Tuis, del consigliere Ezio Allegri, dei consiglieri delegati Gino Boggeri, Anna Maria Bisio e Giorgio Rivabella, per lunedì 27 è convocata l’assemblea che dovrà nominare un nuovo Cda. Per far fronte agli investimenti legati al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, ai comuni sono stati chiesti 550.000 euro per quest’anno e 250.000 per il prossimo. Si tratta di soldi extra che la società ha chiesto ai Comuni per coprire gli investimenti fatti e giudicati sbagliati dai Comuni consorziati. Eccetto i centri zona, i Comuni hanno pochi abitanti su un territorio molto vasto, nuclei abitati con strade strette dove i mezzi non riescono a passare, la presenza di animali selvatici che rendono difficile la raccolta porta a porta. I sindaci chiedono di essere coinvolti di più nelle decisioni, non soltanto una volta all’anno per l’assemblea. Insomma la situazione si è fatta insostenibile per cui i Comuni e la 5Valli non operano più in sintonia fra loro. Di qui le dimissioni in massa.