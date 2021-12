Il treno è in ritardo e si ricorre al bus sostitutivo… ma è in ritardo!

Tortona – Ormai il confronto fra le ferrovie democratiche e quelle di Cavour o del Duce è irrimediabilmente perso. E anche l’onore, perché se i dirigenti ferroviari, con tutti i soldi che mettono in tasca e che gli diamo noi cittadini, non sono capaci neppure di fare il minimo sindacale cioè far girare i treni in orario, è meglio che si nascondano dalla vergogna. Ieri a Tortona era il caos: a causa dei lavori per il Terzo Valico (se non ci fosse bisognerebbe inventarlo e farsi una ragione di quello che succede) i viaggiatori alla stazione ferroviaria, a causa di alcuni treni soppressi hanno appreso dai tabelloni elettronici che avrebbero viaggiato su autobus sostitutivi. La maggioranza doveva andare ad Alessandria, ma è arrivato il bus per Arquata Scrivia! Quello per il capoluogo non c’era. I dipendenti delle Fs non hanno avuto una spiegazione, se non quella che ci sarebbe stata una corsa a breve, ma con un mezzo di una ditta privata, quindi con un supplemento di prezzo.