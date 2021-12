Il questore di Biella si spara in ufficio

Biella – Gianni Triolo, 60 anni, questore di Biella, è stato trovato senza vita nel suo ufficio sabato all’alba da una donna delle pulizie nel suo ufficio. L’uomo si sarebbe sparato nella notte con la sua pistola d’ordinanza, lasciando un biglietto in cui chiedeva scusa ai familiari e, presumibilmente, faceva intendere che il gesto era motivato da problemi di natura personale, riconducibili a qualche forma di depressione. Sulla tragica vicenda c’è il massimo riserbo mentre sono iniziate indagini interne e riservate per appurare le cause e la dinamica dei fatti. Per ora si sa che Triolo soffriva da tempo di una forma di depressione. Di lui tutti ricordano la preparazione professionale e l’intelligenza con la quale operava nella sua delicata professione. Era giunto a Biella da quasi due anni dopo una trentennale carriera in giro per molte città italiane, tra le quali Torino, Pisa e La Spezia. Proprio a Biella era diventato questore, mettendosi in luce nella difficile gestione della pandemia sanitaria, tra controlli e prevenzione. Triolo era una persona riservata e schiva ma sempre presente al lavoro. L’estremo gesto resta dunque inspiegabile anche per le persone che l’avevano visto nei giorni precedenti, in occasioni ufficiali, tra le quali i partecipanti al vertice del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.