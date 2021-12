Muratore precipita da un’impalcatura, è moribondo all’ospedale

Parodi Ligure – Un muratore di 40 anni residente in paese è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Alessandria in codice rosso a causa d’un infortunio sul lavoro che si è verificato questo pomeriggio verso le due. L’uomo è precipitato per cause in corso di accertamento da un’’impalcatura alta cinque metri. Sul posto il 118 con l’elisoccorso e lo Spresal Che sta ricostruendo la dinamica dell’infortunio. L’uomo stava lavorando al rifacimento di una facciata di una piccola casa a Ca’ di Massa.