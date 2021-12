Polstrada non si vede, meno male che arrivano i Carabinieri

Serravalle Scrivia – Una persona ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto verso l’una di oggi pomeriggio nel tratto tra Serravalle Scrivia e Tortona dell’autostrada A7. Coinvolti 2 camion e un’auto. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco, il 118, l’elisoccorso e i Carabinieri. L’autostrada è rimasta chiusa fino alle 14.30. Attualmente risulta aperta solo una corsia in direzione Milano. L’incidente si sarebbe verificato in seguito a un tamponamento tra i mezzi incolonnati per un precedente incidente avvenuto alle 12 sullo stesso tratto.