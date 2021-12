Si complica la posizione processuale del gioielliere di Grinzane che uccise due rapinatori

Asti – Il pm Davide Greco contesta a Mario Roggero di 67 anni – il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile sparò a due rapinatori, uccidendoli, e ferì il loro complice, all’esterno del suo negozio appena svaligiato – i reati di doppio omicidio volontario, tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco. L’altro imputato è l’albese Alessandro Modica, 35 anni, il palo della banda rimasto ferito a una gamba, che è accusato di rapina pluriaggravata, reato per cui è reo confesso e si trova tuttora in custodia cautelare in carcere a Cuneo. L’udienza preliminare è attesa per domani alle 9,30 al tribunale di Asti. Si tratta di un’udienza di procedura durante la quale il giudice chiederà ai difensori dei due imputati quali siano le loro intenzioni sul tipo di processo da fare e agli avvocati dei famigliari dei due rapinatori rimasti a terra – il torinese Giuseppe Mazzarino, 58 anni, e il braidese Andrea Spinelli, 44 anni – se intendono costituirsi parte civile contro il gioielliere. Il reato di Roggero non prevedrebbe l’ergastolo, ma una pena massima di trent’anni di reclusione. Inoltre, potrebbe consentire alla difesa di optare per il rito abbreviato, che dà diritto a uno sconto della pena pari a un terzo. Dopo la chiusura delle indagini e il rinvio a giudizio, la posizione di Roggero, inizialmente indagato per eccesso di legittima difesa, si è fatta più complessa, per cui potrebbe essere processato per doppio omicidio volontario aggravato.