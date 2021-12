Fibra ottica “Rompitubi” a Valenza e la città resta senz’acqua

Valenza – La città dell’oro è senz’acqua. Sono stati certificati altri danni nel cantiere di Via Melgara dove lavora la ditta che deve realizzare la fibra ottica, che venerdì scorso aveva obbligato la società Am+ a togliere l’acqua a tutto corso Dante, sono stati scoperti nuovi danni alle tubature. La riparazione avverrà oggi pomeriggio tra le 13,30 e le 17,30, per cui si dovrà sospendere l’erogazione dell’acqua, interessando le utenze di corso Dante comprese fra via Melgara e via Lega Lombarda. Anche la circolazione ha subito variazioni. I residenti devono passare da via De Michelis e via del Castagnone. L’Am+ chiederà i danni alla ditta responsabile, anche perché sono stati danneggiati pezzi piuttosto difficili da reperire, che hanno obbligato a richiedere una specifica fornitura.