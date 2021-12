La Diocesi di Acqui ha lanciato un concorso sui social per il presepe più bello

Acqui Terme – “Betlemme è qui” è il titolo del concorso sui social indetto dalla Diocesi di Acqui per premiare il presepe più bello. L’interessante iniziativa è partita dalla pagina Facebook della Diocesi. Si aderisce con una semplice foto del proprio presepe che sarà pubblicata online mentre quelle che avranno ricevuto più like saranno premiate. “Vogliamo che la gente non perda lo spirito di questo momento – spiega Monica Cavino, responsabile dell’ufficio Comunicazioni sociali della Diocesi – mentre sono già arrivate circa 70 fotografie da Acqui, Castelletto d’Erro, Nizza e Ovada, Canelli fino a San Marzano”.