Salta il Capodanno ad Alessandria e il concerto ad Acqui

Alessandria – Perché rischiare per gli assembramenti in un periodo in cui i contagi continuano a salire e la variante Omicron fa sempre più paura? Questa è la domanda che si sono fatti a Palazzo Rosso in cerca di una risposta che non poteva essere quella della sospensione del Capodanno in Piazza. Forse l’evento sarà celebrato a Carnevale anche se la quarantena draghiana dura fino a fine marzo. Non solo Alessandria ma anche Acqui Terme corre ai ripari di fronte alla crescita dei contagi, per cui è stato cancellato il Concerto di Natale in programma domani al Teatro Ariston, mentre è stato annullato anche il concerto del Corpo bandistico acquese in programma questo giovedì.