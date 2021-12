Siglato un accordo storico fra Slala di Alessandria e Links di Torino

Alessandria – La logistica del Basso Piemonte stuzzica molti investitori e alla relazione annuale di Slala, che è la società di logistica alessandrina, il pirotecnico presidente Cesare Rossini (nella foto) ha tracciato il quadro di attività del 2021, alla presenza dei rappresentanti del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Rossini ha confermato la conferma di collaborazione con For.Al (Consorzio per la formazione professionale nell’Alessandrino) e Alexala (Agenzia di accoglienza e promozione turistica) ma, soprattutto, la firma del Protocollo d’intesa con la Fondazione Links di Torino finalizzato “alla realizzazione di progetti e attività di studio, trasferimento tecnologico e innovazione nell’ambito dei trasporti, logistica e mobilità sostenibile”. La notizia è di un certo peso in quanto Links, i cui soci fondatori sono la Compagnia di San Paolo e il Politecnico di Torino, è un istituto molto influente che darà sicuramente un impulso in ambiti strategici come quelli del trasporto merci e della logistica in un’area, come il basso Piemonte, dove il raccordo coi porti liguri di Genova e di Savona è vitale. In queste settimane sono proseguiti gli incontri e le verifiche tecniche su alcune tematiche all’attenzione di Slala la realizzazione dei caselli autostradali di Predosa e Valenza.