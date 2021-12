Teatro al freddo, niente concerto, opposizione sulle barricate

Ovada – Monta il malumore in città dopo il guasto al riscaldamento del Teatro Comunale per cui all’ultimo momento è stato rinviato il concerto di Natale al 6 gennaio prossimo. Non sono serviti molto i lavori di ristrutturazione durati due anni per una spesa di circa 400.000 euro. Il guasto al riscaldamento pare dovuto alla tubatura che collega l’impianto di riscaldamento alla condotta del metano per cui il gas non arriva alla caldaia. La minoranza in consiglio comunale chiede spiegazioni sull’accaduto. I consiglieri di Ovada Viva (centro destra) presenteranno un’interrogazione al consiglio comunale in programma il 28 dicembre per capire cosa sia effettivamente successo. Duro il commento del capogruppo leghista Pier Sandro Cassulo, per il quale a Ovada “il 90% dei lavori pubblici non è mai esente da intoppi e ritardi. Ne è un esempio la scalinata di piazza Castello. Per il teatro, è una brutta partenza”.