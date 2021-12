Trovati 680 chili di droga, arrestate quattro persone

Quattordio – Al culmine delle indagini le forze dell’ordine hanno sequestrato 680 di droga, tra hashish e marijuana, dei quali 600 chili in un capannone e gli altri 80 chili all’interno di una delle auto usate dagli arrestati per muoversi dal capannone ed effettuare il trasbordo del carico. Durante l’operazione sono scattate le manette per quattro persone che si stavano occupando di smistarla. Le indagini erano iniziate due settimane fa quando gli operatori del nucleo di polizia economico-finanziaria erano riusciti a tenere sotto controllo gli spostamenti sospetti tra Alessandria e Quattordio dei quattro – due albanesi e due macedoni tra i 30 e i 40 anni – che al momento dell’arresto non hanno opposto resistenza. Nella perquisizione personale è stata trovata una pistola carica e con la matricola abrasa, mentre uno dei quattro è risultato senza permesso di soggiorno. Sequestrati anche 3.300 euro in contanti. I quattro responsabili, di cui due con precedenti per gli stessi reati, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferiti nel carcere di Alessandria a disposizione dell’autorità giudiziaria.