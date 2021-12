A Vercelli Boom del tessile

Vercelli – I dati diffusi dalla Camera di Commercio ci dicono che la provincia di Vercelli nei primi 9 mesi dell’anno ha registrato un dato in aumento del 16,6%, attestandosi di un punto percentuale sopra il valore 2019. Un dato che avvicina il volume dell’export locale al periodo pre-crisi. Nel Vercellese è il settore manifatturiero a coprire quasi in esclusiva la quota dell’export, con un aumento del +16,3% dei volumi di vendite all’estero.

Tra i settori di maggiore peso il tessile abbigliamento è trainato dalla seconda componente, gli articoli di abbigliamento, che segnano un incremento pari al +41,3%, mentre i prodotti tessili mostrano una leggera ripresa (+6,7%). Cresce il comparto macchinari (+18,2%), mentre si mostra meno dinamico il segmento farmaceutico chimico-medicale (+4,6%), analogamente all’alimentare (+1,7%). Stabile invece il comparto chimico (-0,6%).

Nei primi nove mesi del 2021 sono i mercati extra Ue a mostrare un aumento della domanda (+23%), assorbendo il 51,3% della quota del made in Vercelli. Le vendite sul mercato Ue registrano un aumento del +10,6%, con la Germania che si conferma come principale mercato (+13,1%) seguita dalla Francia (+10,2%). Gli Usa, con un +2,6%, restano il terzo mercato di riferimento, seguiti dalla Cina, verso la quale in questi primi nove mesi dell’anno le vendite risultano in aumento del +88%.