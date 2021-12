Csp: la presidente resta e l’assemblea salta, se ne riparla a gennaio

Novi Ligure – C’è maretta al Csp (Consorzio servizi alla persona) dopo le dimissioni del vicepresidente Domenico Saporito, di due consiglieri e del direttore, tutti in aperto contrasto con la presidente Adriana Ferretti che con una rettifica precisa: “[…] Al momento, ho appreso la notizia delle dimissioni del Direttore, del Vice-Presidente e di due Consiglieri, ma non ne conosco le motivazioni. […] Fra l’altro, la responsabilità della gestione compete al dimissionario Direttore, non alla sottoscritta, che ha esercitato il suo potere-dovere di vigilanza e controllo nei termini di legge e di Statuto dell’Ente […]”. Nella vicenda ha preso posizione il sindaco di Novi Gian Paolo Cabella che ha chiesto alla signora Ferretti di fare un passo indietro. La presidente è rimasta al suo posto anche in virtù del fatto che l’assemblea non c’è stata ed è ancora al suo posto, tanto che l’altro giorno ha convocato il Cda dimissionario.